Area middle school track teams compete at Pace

Holley-Navarre Middle School was among six area schools that competed in the middle school track showcase at the Frank Lay Patriot Invitational Friday in Pace.

The teams competed in seven events. Holley-Navarre’s girls team finished third with 33 points. The boys team placed second with 42 points. Gulf Breeze finished first in the girls and boys meet.

This was the first time the middle school teams have competed in the invite.

Girls Results

100: 1. Emma Peters, Woodlawn 14.01; 3. Zara Jaurez, Holley-Navarre 14.19; 8. Shaymiah Coward, Holley-Navarre 15.03

200: Madison McArthur, Avalon 26.69; 7. Talyah Jones, Holley-Navarre 32.36

400: 1. Delaney Williams, Gulf Breeze 108.02; 2. Azaria Lincoln, Holley-Navarre 1:12.64; 8. Mariah Baculi, Holley-Navarre 1:19.20

1600: 1. Lauren Jorgensen, Gulf Breeze 5:47.19; 6. Emma Simon, Holley-Navarre 6:50.06

400 Relay: 1. Woodlawn, 57.53; 4. Holley-Navarre (Rachel Leggett, Sierra Graves-Alexander, Shaymiah Coward, Zara Jaurez) 1:00.13

1600 Relay: 1. Gulf Breeze, 5:08.28; 3. Holley-Navarre (Skylar Burleson, Talyah Jones, Jessica Marcus, Trinity Miller) 5:18.07

3200 Relay: 1. Gulf Breeze, 12:24.37; 3. Holley-Navarre (Sierra Graves-Alexander, Gracie Gaunt, Taylor Howard, Kaylin Kelly) 12:52.65

Team Scores: Gulf Breeze 59, Woodlawn 52, Holley-Navarre 33, Sims 31, Hobbs 31, Avalon 15, King 8

Boys Results

100: 1. Josh Schaffer, Holley-Navarre 12.44; 10. KY Dennis, Holley-Navarre 13.19

200: 1. Caleb Jackson, Gulf Breeze 26.18; 10. Devin Wright, Holley-Navarre 28.23

400: 1. Finn Youberg, Gulf Breeze 57.44; 3. Tim Brewer, Holley-Navarre 59.30; 8. Noah Buenaflor, Holley-Navarre 1:04.81

1600: 1. Cade Seeber, Gulf Breeze 5:30.07; 3. Owen Eble, Holley-Navarre 5:40.35; 6. Johnny Recinos, Holley-Navarre 5:48.46

400 Relay: 1. Sims, 50.59; 4. Holley-Navarre (KY Dennis, Andrew Farmer, Tyler Sammis, Josh Schaffer) 51.98

1600 Relay: 1. Holley-Navarre (Andrew Farmer, Tim Brewer, Josh Schaffer, Max Meidunas) 4:18.91

3200 Relay: 1. Woodlawn, 10:14.90; 4. Holley-Navarre (Noah Buenaflor, Branden Heinkie, Alex Nelson, Devin Wright) 10:31.14

Team Scores: Gulf Breeze 59, Sims 36, King 34, Holley-Navarre 32, Woodlawn 29, Hobbs 5, Avalon 3

